На Полюсе холода в Якутии температура опустилась до -55 градусов

11:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Температура воздуха в Якутии опустилась до -55 градусов. Такие морозы зафиксированы на Полюсе холода, недалеко от Оймякона.

Минус 50 отмечено в 16 населённых пунктах. Из-за экстремально низких температур отменены очные занятия для школьников младших и средних классов.

Сегодня аномальные морозы в Москве и области. Температура воздуха примерно на 10-13 градусов ниже нормы. Говорит Москва