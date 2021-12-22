На Полюсе холода в Якутии температура опустилась до -55 градусов
11:32 22.12.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Температура воздуха в Якутии опустилась до -55 градусов. Такие морозы зафиксированы на Полюсе холода, недалеко от Оймякона.
Минус 50 отмечено в 16 населённых пунктах. Из-за экстремально низких температур отменены очные занятия для школьников младших и средних классов.
Сегодня аномальные морозы в Москве и области. Температура воздуха примерно на 10-13 градусов ниже нормы. Говорит Москва
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