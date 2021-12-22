В России выявили 25 264 случая заражения коронавирусом за сутки
12:00 22.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 25 264, до 10 292 983. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,25%.
Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 42 322, до 9 097 521. Количество выздоровевших за сутки стало максимальным с начала пандемии. Предыдущий максимум - 40 219 вылечившихся - был зарегистрирован во вторник, 21 декабря. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, возросла до 88,4% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1 020 против 1 027 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 300 269 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 2,92%, следует из данных штаба.
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