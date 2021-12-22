0
0
116
НОВОСТИ

В России выявили 25 264 случая заражения коронавирусом за сутки

12:00 22.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 25 264, до 10 292 983. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,25%. 

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 42 322, до 9 097 521. Количество выздоровевших за сутки стало максимальным с начала пандемии. Предыдущий максимум - 40 219 вылечившихся - был зарегистрирован во вторник, 21 декабря. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, возросла до 88,4% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1 020 против 1 027 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 300 269 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 2,92%, следует из данных штаба.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:07 22.12.2021
Сбер запустил цифровое приложение для управления грузоперевозками
0
24
13:05 22.12.2021
РФ довела до Турции неодобрение по поводу присвоения имени Дудаева парку - Песков
0
34
13:00 22.12.2021
Генсек НАТО неадекватно реагирует на предложения РФ по гарантиям безопасности - Лавров
0
50
12:32 22.12.2021
Цена газа в Европе пошла на снижение
0
117
12:20 22.12.2021
В Москве выявили 1 904 случая заражения коронавирусом за сутки
0
113
12:05 22.12.2021
Силовики проводят оперативно-следственные действия с мэром Краснодара - источник
0
146
11:32 22.12.2021
На Полюсе холода в Якутии температура опустилась до -55 градусов
0
169
11:20 22.12.2021
Американский ученый признан виновным за сокрытие связей с КНР
0
202
11:05 22.12.2021
Минимальную цену шампанского предложили увеличить на 18%
0
212
11:00 22.12.2021
Провокации НАТО в Черном море диктуются неприятием США "Северного потока - 2" - Захарова
0
213

Возврат к списку