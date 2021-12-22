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Силовики проводят оперативно-следственные действия с мэром Краснодара - источник

12:05 22.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-следственные мероприятия с мэром Краснодара Андреем Алексеенко, сообщил ТАСС источник в экстренных службах Южного федерального округа.

"С главой города проводятся оперативно-следственные мероприятия", - сказал собеседник агентства.

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