В Москве выявили 1 904 случая заражения коронавирусом за сутки
12:20 22.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 904 против 1 906 днем ранее, до 2 009 520. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,1%.
Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 81 против 80 днем ранее, до 36 125 (1,8% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.
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