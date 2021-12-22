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В Москве выявили 1 904 случая заражения коронавирусом за сутки

12:20 22.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 904 против 1 906 днем ранее, до 2 009 520. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,1%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 81 против 80 днем ранее, до 36 125 (1,8% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.

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