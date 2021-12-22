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Цена газа в Европе пошла на снижение

12:32 22.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов в среду ускорила падение до 12%, ниже $1850 за тыс. куб. м, после рекордного роста накануне, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $1848 за тыс. куб. м, или 158,15 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

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