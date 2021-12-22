Генсек НАТО неадекватно реагирует на предложения РФ по гарантиям безопасности - Лавров

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генсек НАТО Йенс Столтенберг делает неадекватные заявления в связи с российскими предложениями по гарантиям безопасности, заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT по международной повестке дня.

"Господин Столтенберг - генеральный секретарь Североатлантического альянса - постоянно делает какие-то не очень адекватные заявления, но он, правда, скоро собирается уходить, у него кончается срок [полномочий] в конце года, - сказал Лавров. - Когда господин Столтенберг громогласно и достаточно аррогантно, я бы сказал, даже высокомерно, заявляет, что никто не имеет права нарушать принцип вашингтонского договора, в соответствии с которым двери открыты для любого потенциального аспиранта, желающего присоединиться к Организации Североатлантического договора, - мы не являемся участниками этой структуры, не являемся подписантами этого договора, но мы являемся подписантами более широкого регионального евроатлантического документа, в котором содержится принцип неделимости безопасности. Если господин Столтенберг считает, что члены НАТО вправе плевать на этот принцип, который закреплен в документах, принятых на высшем уровне, то, наверное, ему действительно пора уже уходить на другую работу, потому что со своими обязанностями он никак не справляется".