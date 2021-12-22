РФ довела до Турции неодобрение по поводу присвоения имени Дудаева парку - Песков

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва по дипломатическим каналам довела до Анкары свое неодобрение из-за присвоения имени лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева парку в одном из турецких городов. Об этом журналистам в среду сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"По дипломатическим каналам мы уже доводили до наших турецких коллег то, что мы, мягко говоря, не одобряем подобные наименования в одном из турецких городов", - сказал представитель Кремля журналистам.

По данным ряда СМИ, в середине декабря в городе Корфез на северо-западе Турции открыли парк, который назвали именем Дудаева, президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ), который возглавил вооруженное сопротивление после ввода в республику федеральных войск в 1994 году. Дудаев был уничтожен в 1996 году.