РФ довела до Турции неодобрение по поводу присвоения имени Дудаева парку - Песков
13:05 22.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва по дипломатическим каналам довела до Анкары свое неодобрение из-за присвоения имени лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева парку в одном из турецких городов. Об этом журналистам в среду сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"По дипломатическим каналам мы уже доводили до наших турецких коллег то, что мы, мягко говоря, не одобряем подобные наименования в одном из турецких городов", - сказал представитель Кремля журналистам.
По данным ряда СМИ, в середине декабря в городе Корфез на северо-западе Турции открыли парк, который назвали именем Дудаева, президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ), который возглавил вооруженное сопротивление после ввода в республику федеральных войск в 1994 году. Дудаев был уничтожен в 1996 году.
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