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НОВОСТИ

Госдума ввела уголовное наказание за злостное нарушение ПДД

13:20 22.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума в среду приняла во втором и сразу в третьем чтении законопроект о введении штрафов до 500 тыс. рублей и лишении свободы на срок до трех лет за злостные нарушения правил дорожного движения.

Уголовная ответственность будет наступать в том числе за превышение скорости на величину более 60 км/ч, за выезд на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного маршрута, если допустивший их водитель ранее дважды подвергался административному наказанию за аналогичные правонарушения и был лишен прав. Штраф в таком случае составит от 200 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере доходов осужденного за период от года до двух, а срок лишения свободы - до двух лет.

Если ранее осужденный по этой статье водитель вновь допустит такое нарушение, то штраф уже составит от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, а максимальный срок лишения свободы увеличится до трех лет.

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