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В Казани задержан ректор КФУ Гафуров по подозрению в причастности к убийству - источник

13:32 22.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ректор Казанского федерального университета (КФУ) Ильшат Гафуров задержан в Казани из-за возможной причастности к убийству. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Ректор КФУ Ильшат Гафуров задержан правоохранительными органами по подозрению в возможной причастности к убийству, которое было совершено несколько лет назад", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время с Гафуровым ведутся следственные действия, в том числе допрос. Мера пресечения, по предварительной информации, будет избираться в Москве.

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