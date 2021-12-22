Сбер запустил цифровое приложение для управления грузоперевозками
13:07 22.12.2021
Сбер запустил отраслевое решение для управления грузоперевозками, встроенное в интернет-банк для предпринимателей СберБизнес, позволяющее клиентам бесплатно управлять своим бизнесом в формате «одно окно». Приложение «Управление грузоперевозками» дает возможность предпринимателям управлять заказами на перемещение грузов, автопарком, профилями водителей, а также контролировать показатели бизнеса и работать с должниками.
«Управление грузоперевозками» является новым предложением Сбера в семействе отраслевых решений. От традиционного интернет-банка решение отличается более эргономичным интерфейсом, линейкой специализированных отраслевых инструментов, позволяющих эффективнее и проще вести бизнес и управлять им на ежедневной основе.
«Отраслевые решения, такие как «Транспорт», предлагают нашим клиентам быстрый доступ к ключевым показателям их бизнеса, услугам, релевантным их деятельности, и удобный способ управления своим делом в режиме одного окна. Облегчённый интерфейс, продуманный клиентский путь, весь необходимый функционал – всё это сделано для того, чтобы клиент не отвлекался от дел ради визита в интернет-банк, а вёл деятельность непосредственно из него. Наши решения уникальны с точки зрения рынка и, мы надеемся, клиенты оценят их удобство и эффективность», — отметила директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка Анна Лоевская.
Подключить отраслевое решение «Управление грузоперевозками» можно бесплатно в интернет-банке СберБизнес.
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