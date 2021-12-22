Для большей части россиян «Трава у дома» остается хитом
13:50 22.12.2021
|
Фото пресс-службы группы «Земляне»
Владимир Киселев и Игорь Романов, основатели группы, недавно вместе вернулись на сцену. На этом фоне ВЦИОМ решил узнать, что о «Землянах» помнят и знают россияне. На вопрос о том, знакомы ли они с творчеством группы, 64% респондентов ответили утвердительно, еще 29% заявили, что слышали о «Землянах», хотя и не увлекаются их работами.
Также ВЦИОМ узнал, что один из любимых советских хитов «Трава у дома» в сознании сегодняшних слушателей тесно связан с космосом. Когда у россиян спросили, какая песня ассоциируется с космическими полетами, 47% человек назвали композицию «Землян». Ближайшим конкурентом оказалась песня «Он сказал "Поехали!"», которая набрала всего 5% голосов.
Участники опроса не считают шлягер устаревшим, большая часть из них (76%) уверена, что «Трава у дома» все так же популярна, а 8% заявили, что сейчас она даже более знаменита.
Учитывая возвращение Киселева и Романова на сцену, респондентов спросили, интересует ли их новый альбом «Землян». На этот вопрос 66% ответили утвердительно, а еще 53% опрошенных добавили, что хотели бы видеть среди современных коллективов больше таких, которые были бы похожи на советских рокеров.
НОВОСТИ
- 14:32 22.12.2021
- Иркутский губернатор назвал слухами информацию, что он станет новым главой МЧС РФ
- 14:12 22.12.2021
- Омикрон-штамм ковида обнаружен уже в 106 странах - ВОЗ
- 14:00 22.12.2021
- Патриарх Кирилл призывал верующих не сравнивать QR-код с печатью антихриста
- 13:32 22.12.2021
- В Казани задержан ректор КФУ Гафуров по подозрению в причастности к убийству - источник
- 13:20 22.12.2021
- Госдума ввела уголовное наказание за злостное нарушение ПДД
- 13:07 22.12.2021
- Сбер запустил цифровое приложение для управления грузоперевозками
- 13:05 22.12.2021
- РФ довела до Турции неодобрение по поводу присвоения имени Дудаева парку - Песков
- 13:00 22.12.2021
- Генсек НАТО неадекватно реагирует на предложения РФ по гарантиям безопасности - Лавров
- 12:32 22.12.2021
- Цена газа в Европе пошла на снижение
- 12:20 22.12.2021
- В Москве выявили 1 904 случая заражения коронавирусом за сутки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать