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Для большей части россиян «Трава у дома» остается хитом

13:50 22.12.2021

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Фото пресс-службы группы «Земляне»
Советская рок-группа «Земляне» остается актуальной даже в наши дни. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что россияне все еще любят легендарных музыкантов и их творчество.

Владимир Киселев и Игорь Романов, основатели группы, недавно вместе вернулись на сцену. На этом фоне ВЦИОМ решил узнать, что о «Землянах» помнят и знают россияне. На вопрос о том, знакомы ли они с творчеством группы, 64% респондентов ответили утвердительно, еще 29% заявили, что слышали о «Землянах», хотя и не увлекаются их работами.

Также ВЦИОМ узнал, что один из любимых советских хитов «Трава у дома» в сознании сегодняшних слушателей тесно связан с космосом. Когда у россиян спросили, какая песня ассоциируется с космическими полетами, 47% человек назвали композицию «Землян». Ближайшим конкурентом оказалась песня «Он сказал "Поехали!"», которая набрала всего 5% голосов.

Участники опроса не считают шлягер устаревшим, большая часть из них (76%) уверена, что «Трава у дома» все так же популярна, а 8% заявили, что сейчас она даже более знаменита.

Учитывая возвращение Киселева и Романова на сцену, респондентов спросили, интересует ли их новый альбом «Землян». На этот вопрос 66% ответили утвердительно, а еще 53% опрошенных добавили, что хотели бы видеть среди современных коллективов больше таких, которые были бы похожи на советских рокеров.

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