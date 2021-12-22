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НОВОСТИ

Омикрон-штамм ковида обнаружен уже в 106 странах - ВОЗ

14:12 22.12.2021 Источник: Эхо Москвы

ВОЗ: Омикрон-штамм коронавируса обнаружен уже в 106 странах. По ее мнению, общий риск, связанный с распространением этой мутации, остается очень высоким.

Согласно официальным данным, в России всего несколько десятков человек заражены омикроном. Мэр Москвы Сергей Собянин посоветовал регионам создавать резерв коек в больницах в связи с быстрым распространением этого штамма.

В последние дни власти заявляют о снижении числа инфицированных коронавирусом.  Эхо Москвы

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