Иркутский губернатор назвал слухами информацию, что он станет новым главой МЧС РФ
14:32 22.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев опроверг ТАСС информацию СМИ о том, что он станет новым главой МЧС РФ, назвав ее слухами.
"Это слухи, никогда не верьте слухам. Никаких не было [предложений]. Я работаю в Иркутской области, у меня контракт на 5 лет с жителями Иркутской области, до 2025 года", - сказал Кобзев.
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