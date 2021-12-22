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Иркутский губернатор назвал слухами информацию, что он станет новым главой МЧС РФ

14:32 22.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев опроверг ТАСС информацию СМИ о том, что он станет новым главой МЧС РФ, назвав ее слухами.

"Это слухи, никогда не верьте слухам. Никаких не было [предложений]. Я работаю в Иркутской области, у меня контракт на 5 лет с жителями Иркутской области, до 2025 года", - сказал Кобзев.

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