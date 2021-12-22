Мэр Краснодара Алексеенко задержан по подозрению в получении взятки - СК Кубани
15:00 22.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мэр Краснодара Андрей Алексеенко задержан по подозрению в получении взятки, говорится в видеозаписи, показанной журналистам СУ СК РФ по Краснодарскому краю в среду.
"В соответствии со статьями 91 и 92 УПК РФ вы задержаны по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, то есть получение должностным лицом через посредника взятки в виде иного имущества в особо крупном размере за совершение незаконных действий", - сообщает мэру на видеозаписи следователь.
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