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Мэр Краснодара Алексеенко задержан по подозрению в получении взятки - СК Кубани

15:00 22.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко задержан по подозрению в получении взятки, говорится в видеозаписи, показанной журналистам СУ СК РФ по Краснодарскому краю в среду.

"В соответствии со статьями 91 и 92 УПК РФ вы задержаны по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, то есть получение должностным лицом через посредника взятки в виде иного имущества в особо крупном размере за совершение незаконных действий", - сообщает мэру на видеозаписи следователь.

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