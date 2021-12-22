В народной милиции ДНР заявили о поставках на Украину из США вызывающего паралич вещества
15:32 22.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) владеет информацией о поставках на Украину из США вещества ботулотоксин, вызывающего ботулизм, и антидота для него. Об этом сообщил в среду заместитель начальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия-1".
"Все знают, что США завозили различные виды оружия на Украину", - сказал он, отметив, что "в октябре с одной из поставок" был ввезен "антидот для ботулотоксина". Басурин назвал ботулотоксин "типом химического оружия". По его словам, это вещество "вызывает ботулизм, если проще - паралич". "В ноябре был доставлен уже сам препарат", - добавил Басурин.
Кроме того, отметил он, в Мариуполь привезли контейнер весом 300 кг, в котором "находилось боевое отравляющее вещество", которое "применяется в виде аэрозоля".
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