0
0
0
НОВОСТИ

Турция заявила РФ, что ее военные уйдут из Сирии при первой возможности - Лаврентьев

16:12 22.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турецкие представители заверили российскую сторону, что их военные уйдут с территории Сирии, как только появится возможность. Об этом сообщил в среду спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев на пресс- конференции по итогам 17-й международной встречи по Сирии в астанинском формате.

"Наши турецкие партнеры на постоянной основе заявляют нам, подчеркивают, что они за территориальную целостность Сирии, за единство Сирии, за ее независимость, что находятся там временно и уйдут, как только позволит возможность", - сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:00 22.12.2021
Голландская прокуратура требует пожизненного заключения для обвиняемых по делу MH17
0
48
15:32 22.12.2021
В народной милиции ДНР заявили о поставках на Украину из США вызывающего паралич вещества
0
102
15:12 22.12.2021
РФ не хочет войны, но будет жестко обеспечивать безопасность нужными средствами - Лавров
0
141
15:00 22.12.2021
Мэр Краснодара Алексеенко задержан по подозрению в получении взятки - СК Кубани
0
149
14:32 22.12.2021
Иркутский губернатор назвал слухами информацию, что он станет новым главой МЧС РФ
0
195
14:12 22.12.2021
Омикрон-штамм ковида обнаружен уже в 106 странах - ВОЗ
0
205
14:00 22.12.2021
Патриарх Кирилл призывал верующих не сравнивать QR-код с печатью антихриста
0
235
13:50 22.12.2021
Для большей части россиян «Трава у дома» остается хитом
0
215
13:32 22.12.2021
В Казани задержан ректор КФУ Гафуров по подозрению в причастности к убийству - источник
0
234
13:20 22.12.2021
Госдума ввела уголовное наказание за злостное нарушение ПДД
0
228

Возврат к списку