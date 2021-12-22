Турция заявила РФ, что ее военные уйдут из Сирии при первой возможности - Лаврентьев

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турецкие представители заверили российскую сторону, что их военные уйдут с территории Сирии, как только появится возможность. Об этом сообщил в среду спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев на пресс- конференции по итогам 17-й международной встречи по Сирии в астанинском формате.

"Наши турецкие партнеры на постоянной основе заявляют нам, подчеркивают, что они за территориальную целостность Сирии, за единство Сирии, за ее независимость, что находятся там временно и уйдут, как только позволит возможность", - сказал он.