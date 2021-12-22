Украинские военные впервые провели стрельбы из комплексов Javelin в Донбассе - ТВ

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины впервые организовали боевые стрельбы с использованием американских противотанковых ракетных комплексов Javelin в зоне проведения силовой операции в Донбассе. Об этом сообщил в среду украинский телеканал "Дом".

По его данным, сейчас на вооружении украинской армии находятся почти 100 пусковых установок Javelin и около 500 ракет к ним. Эти комплексы впервые применили в Донбассе, отмечает телеканал, предназначенный для вещания на неподконтрольную Киеву часть региона. Уточняется, что стрельбы прошли в Донецкой области на полигоне, а не в боевых условиях.