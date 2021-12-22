"Нафтогаз" просит Еврокомиссию обязать "Газпром" выставить на торги крупные объемы газа

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

"Нафтогаз Украины" обратился в Еврокомиссию (ЕК) с просьбой обязать "Газпром" выставить на торги значительные объемы природного газа, чтобы они могли быть приобретены на границах Украины с Россией или ЕС. Об этом говорится в опубликованном в среду сообщении украинской компании.

"Нафтогаз" просит Европейскую комиссию принять комплекс немедленных обеспечительных мер. В частности, "Нафтогаз" просит ЕК обязать "Газпром" выставить на продажу через электронную платформу значительные объемы газа для поставки на украинско-российскую границу или по крайней мере на границу Украины и стран ЕС", - отмечается в тексте.