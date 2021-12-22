"Нафтогаз" просит Еврокомиссию обязать "Газпром" выставить на торги крупные объемы газа
17:00 22.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Нафтогаз Украины" обратился в Еврокомиссию (ЕК) с просьбой обязать "Газпром" выставить на торги значительные объемы природного газа, чтобы они могли быть приобретены на границах Украины с Россией или ЕС. Об этом говорится в опубликованном в среду сообщении украинской компании.
"Нафтогаз" просит Европейскую комиссию принять комплекс немедленных обеспечительных мер. В частности, "Нафтогаз" просит ЕК обязать "Газпром" выставить на продажу через электронную платформу значительные объемы газа для поставки на украинско-российскую границу или по крайней мере на границу Украины и стран ЕС", - отмечается в тексте.
НОВОСТИ
- 17:40 22.12.2021
- В Японии всех прибывающих из РФ будут изолировать на 3 дня
- 17:12 22.12.2021
- Комитет Госдумы поддержал кандидатуру Грызлова на пост посла РФ в Белоруссии
- 16:32 22.12.2021
- Украинские военные впервые провели стрельбы из комплексов Javelin в Донбассе - ТВ
- 16:12 22.12.2021
- Турция заявила РФ, что ее военные уйдут из Сирии при первой возможности - Лаврентьев
- 16:00 22.12.2021
- Голландская прокуратура требует пожизненного заключения для обвиняемых по делу MH17
- 15:32 22.12.2021
- В народной милиции ДНР заявили о поставках на Украину из США вызывающего паралич вещества
- 15:12 22.12.2021
- РФ не хочет войны, но будет жестко обеспечивать безопасность нужными средствами - Лавров
- 15:00 22.12.2021
- Мэр Краснодара Алексеенко задержан по подозрению в получении взятки - СК Кубани
- 14:32 22.12.2021
- Иркутский губернатор назвал слухами информацию, что он станет новым главой МЧС РФ
- 14:12 22.12.2021
- Омикрон-штамм ковида обнаружен уже в 106 странах - ВОЗ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать