В Японии всех прибывающих из РФ будут изолировать на 3 дня
17:40 22.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Японии с 25 декабря будут направлять на трехдневную изоляцию в карантинных учреждениях всех прибывающих из России для предотвращения распространения омикрон-штамма коронавируса. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте секретариата японского кабинета министров.
"Все прибывающие из России с 25 декабря будут на 3 дня изолированы в карантинных учреждениях. По завершению этого срока они должны будут сдать повторный тест на заражение", - подчеркивается в заявлении.
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