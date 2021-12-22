Комитет Госдумы поддержал кандидатуру Грызлова на пост посла РФ в Белоруссии

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками на заседании в среду поддержал кандидатуру Бориса Грызлова на пост посла России в Белоруссии. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом заседания.

"Вопрос рассматривался в закрытом режиме. Да, поддержали", - сказал он, отвечая на вопрос о принятом комитетом решении.