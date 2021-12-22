Игроки НХЛ на олимпиаду в Пекин не поедут

18:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не будут участвовать в Олимпиаде 2022 года в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

19 декабря был опубликован отчет, согласно которому более ста игроков НХЛ находятся в ковид-протоколе. Лига перенесла на неопределенный срок матчи нескольких клубов.