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НОВОСТИ

Игроки НХЛ на олимпиаду в Пекин не поедут

18:35 22.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не будут участвовать в Олимпиаде 2022 года в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

19 декабря был опубликован отчет, согласно которому более ста игроков НХЛ находятся в ковид-протоколе. Лига перенесла на неопределенный срок матчи нескольких клубов.

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