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Росстат сообщил об ускорении роста цен на плодоовощную продукцию

19:10 22.12.2021 Источник: Интерфакс

Рост цен на плодоовощную продукцию в РФ продолжает ускоряться.Как сообщил Росстат в среду, с 14 по 20 декабря эта продукция подорожала на 1,5%. Неделей ранее рост составлял 1,3%.

В частности, цены на огурцы повысились на 4,2% (на 6,7% на предыдущей неделе), на капусту - на 4,8% (на 5,4%), на морковь - на 0,8% (на 0,3%), на яблоки - на 0,8% (на 0,85%).

После снижения пошли в рост и цены на помидоры (на 1,5%), на картофель (на 0,3%) и на лук (на 0,46%).

С начала года огурцы подорожали на 0,02%, помидоры - на 1,35%, капуста - в 2,3 раза, картофель - на 55,5%, морковь - на 30,8%, лук - на 15,3%. Яблоки подешевели на 4,9%.

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