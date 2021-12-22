Песков рассказал, какие темы будут затронуты на пресс-конференции Путина

20:20 Источник: Интерфакс

На большой пресс-конференции в четверг президент РФ Владимир Путин будет подводить итоги уходящего года, в том числе он остановится на международной повестке, в которой сейчас наблюдается большая турбулентность, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Глава государства подводит традиционно итоги года, тем более, когда ты подводишь итоги года такого, как нынешний, уходящий, это очень важно. Это и политические итоги - у нас новый парламент, у нас были выборы, это и итоги года с точки зрения международных дел, вы знаете, что таких турбулентных международных дел не было, наверное, много-много десятилетий", - сказал Песков в интервью телеканалу НТВ.

Кроме того, будут подводиться и экономические итоги года, добавил он. "Мы более или менее встали на ноги после пандемийного шока", - сказал пресс-секретарь президента, заметив, что также президент затронет и последствия мировой неблагоприятной конъюнктуры, инфляционные процессы в мире и продолжающийся мировой экономический кризис.