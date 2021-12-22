0
0
95
НОВОСТИ

Песков рассказал, какие темы будут затронуты на пресс-конференции Путина

20:20 22.12.2021 Источник: Интерфакс

На большой пресс-конференции в четверг президент РФ Владимир Путин будет подводить итоги уходящего года, в том числе он остановится на международной повестке, в которой сейчас наблюдается большая турбулентность, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Глава государства подводит традиционно итоги года, тем более, когда ты подводишь итоги года такого, как нынешний, уходящий, это очень важно. Это и политические итоги - у нас новый парламент, у нас были выборы, это и итоги года с точки зрения международных дел, вы знаете, что таких турбулентных международных дел не было, наверное, много-много десятилетий", - сказал Песков в интервью телеканалу НТВ.

Кроме того, будут подводиться и экономические итоги года, добавил он. "Мы более или менее встали на ноги после пандемийного шока", - сказал пресс-секретарь президента, заметив, что также президент затронет и последствия мировой неблагоприятной конъюнктуры, инфляционные процессы в мире и продолжающийся мировой экономический кризис.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

20:40 22.12.2021
От Путина ждут объявления о новых выплатах на детей
0
24
19:10 22.12.2021
Росстат сообщил об ускорении роста цен на плодоовощную продукцию
0
172
18:35 22.12.2021
Игроки НХЛ на олимпиаду в Пекин не поедут
0
194
18:20 22.12.2021
Ковид обогнал по числу смертей ВИЧ, малярию и туберкулез вместе взятые - ВОЗ
0
238
17:40 22.12.2021
В Японии всех прибывающих из РФ будут изолировать на 3 дня
0
244
17:12 22.12.2021
Комитет Госдумы поддержал кандидатуру Грызлова на пост посла РФ в Белоруссии
0
296
17:00 22.12.2021
"Нафтогаз" просит Еврокомиссию обязать "Газпром" выставить на торги крупные объемы газа
0
351
16:32 22.12.2021
Украинские военные впервые провели стрельбы из комплексов Javelin в Донбассе - ТВ
0
339
16:12 22.12.2021
Турция заявила РФ, что ее военные уйдут из Сирии при первой возможности - Лаврентьев
0
341
16:00 22.12.2021
Голландская прокуратура требует пожизненного заключения для обвиняемых по делу MH17
0
375

Возврат к списку