Песков рассказал, какие темы будут затронуты на пресс-конференции Путина
20:20 22.12.2021 Источник: Интерфакс
"Глава государства подводит традиционно итоги года, тем более, когда ты подводишь итоги года такого, как нынешний, уходящий, это очень важно. Это и политические итоги - у нас новый парламент, у нас были выборы, это и итоги года с точки зрения международных дел, вы знаете, что таких турбулентных международных дел не было, наверное, много-много десятилетий", - сказал Песков в интервью телеканалу НТВ.
Кроме того, будут подводиться и экономические итоги года, добавил он. "Мы более или менее встали на ноги после пандемийного шока", - сказал пресс-секретарь президента, заметив, что также президент затронет и последствия мировой неблагоприятной конъюнктуры, инфляционные процессы в мире и продолжающийся мировой экономический кризис.
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