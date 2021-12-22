От Путина ждут объявления о новых выплатах на детей

20:40 Источник: НГ-Online

Президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции 23 декабря, видимо, объявит о проведении новых – предновогодних – выплат ряду категорий граждан. Источник «НГ» в низовых структурах Пенсионного фонда России пояснил, что, во всяком случае, для помощи семьям с детьми средства уже зарезервированы. Таким образом, возможно, что будет выдано по 10 тыс. руб., однако пока не известно, какой возрастной критерий окажется утвержден. Как пояснил источник, за несколько дней до пресс-конференции согласования еще продолжались.