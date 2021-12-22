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Даже гипотетически Россия не предполагает закрытие транзита газа в Европу - Песков

21:00 22.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия «даже гипотетически» не хотела бы предполагать, что транзит российского газа в Европу может быть перекрыт. Об этом в среду заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-24».

«Позиция такая, что мы не хотели бы это даже как-то предполагать. Даже гипотетически. Поэтому исходим из того, что все обязательства российская сторона продолжит исполнять так же, как она делала много десятилетий», — сказал он, комментируя заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о перекрытии транзита российского газа в случае западных санкций в отношении Минска.

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