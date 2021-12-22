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НОВОСТИ

Дела с возвратом дипсобственности РФ в США обстоят печально - Песков

21:30 22.12.2021 Источник: Интерфакс

В вопросах возвращения РФ дипломатической собственности, изъятой в США, дела обстоят печально, со стороны американских партнеров нет конструктивного подхода, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"К сожалению, здесь дела обстоят весьма и весьма печально, наши американские партнеры не хотят возвращать нам оккупированную и незаконно отобранную у нас собственность в нарушение международных законов", - сказал Песков в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Он заметил, что США наверняка хотели бы возобновить деятельность своего загранпредставительства, сохраняя ограничения в отношении России. "Что абсолютно невозможно. Поэтому можно констатировать, что пока мы конструктивного подхода в этом плане не видим со стороны американцев", - сказал Песков.

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