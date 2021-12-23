Жителям Донбасса направляется гуманитарная помощь - МЧС РФ

07:10 Источник: Интерфакс

МЧС России приступило к доставке 105-ой партии гуманитарной помощи для Донбасса, из Донского спасательного центра МЧС РФ автомобили выдвинулись в Донецкую и Луганскую области, сообщает российское ведомство.



"В составе груза товары медицинского назначения. Транспортировка осуществляется в соответствии с международными нормами по доставке гуманитарных грузов", - говорится в сообщении МЧС РФ.