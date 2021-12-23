Жителям Донбасса направляется гуманитарная помощь - МЧС РФ
07:10 23.12.2021 Источник: Интерфакс
МЧС России приступило к доставке 105-ой партии гуманитарной помощи для Донбасса, из Донского спасательного центра МЧС РФ автомобили выдвинулись в Донецкую и Луганскую области, сообщает российское ведомство.
"В составе груза товары медицинского назначения. Транспортировка осуществляется в соответствии с международными нормами по доставке гуманитарных грузов", - говорится в сообщении МЧС РФ.
НОВОСТИ
- 16:32 22.12.2021
- Украинские военные впервые провели стрельбы из комплексов Javelin в Донбассе - ТВ
- 20:40 21.12.2021
- Военнослужащие РФ пострадали при сходе лавины в Южной Осетии
- 18:00 21.12.2021
- Зарплаты военным в 2022-2023 годах будут повышать сверх плана - Шойгу
- 16:32 21.12.2021
- В состав ВМФ РФ вошли две новые АПЛ
- 15:00 21.12.2021
- России просто "некуда дальше отступать", если вооружения США появятся на Украине - Путин
- 09:00 21.12.2021
- Индия дислоцировала первую батарею ракет С-400 в западном штате Пенджаб - СМИ
- 12:20 20.12.2021
- Глава делегации в Вене Гаврилов заявил о возможности военного ответа в случае дальнейшего давления НАТО
- 20:25 19.12.2021
- Литва готова передать Украине летальное оружие, только неизвестно какое
- 16:47 19.12.2021
- НАТО обсудит предложения РФ по гарантиям безопасности на следующей неделе - Минобороны ФРГ
- 13:40 19.12.2021
- Гентсек НАТО: Мы никогда не пойдем на уступки в вопросах безопасности своих союзников...
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать