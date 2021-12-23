В Охотском море проведены учения кораблей Тихоокеанского флота

07:25 Источник: Интерфакс

Экипажи больших десантных кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) "Адмирал Невельской" и "Ослябя" в акватории Охотского моря провели артиллерийские стрельбы и тренировки по противовоздушной и противодиверсионной обороне, сообщила пресс-служба ТОФ.

"В ходе учения экипажи отработали противоминные задачи с выполнением артиллерийской стрельбы из 57-мм артиллерийских установок АК-725 по макету морской плавающей мины", - говорится в сообщении.