В Охотском море проведены учения кораблей Тихоокеанского флота
07:25 23.12.2021 Источник: Интерфакс
Экипажи больших десантных кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) "Адмирал Невельской" и "Ослябя" в акватории Охотского моря провели артиллерийские стрельбы и тренировки по противовоздушной и противодиверсионной обороне, сообщила пресс-служба ТОФ.
"В ходе учения экипажи отработали противоминные задачи с выполнением артиллерийской стрельбы из 57-мм артиллерийских установок АК-725 по макету морской плавающей мины", - говорится в сообщении.
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