0
0
8
НОВОСТИ

В Охотском море проведены учения кораблей Тихоокеанского флота

07:25 23.12.2021 Источник: Интерфакс

Экипажи больших десантных кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) "Адмирал Невельской" и "Ослябя" в акватории Охотского моря провели артиллерийские стрельбы и тренировки по противовоздушной и противодиверсионной обороне, сообщила пресс-служба ТОФ.

"В ходе учения экипажи отработали противоминные задачи с выполнением артиллерийской стрельбы из 57-мм артиллерийских установок АК-725 по макету морской плавающей мины", - говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:32 22.12.2021
Украинские военные впервые провели стрельбы из комплексов Javelin в Донбассе - ТВ
0
149
20:40 21.12.2021
Военнослужащие РФ пострадали при сходе лавины в Южной Осетии
0
250
18:00 21.12.2021
Зарплаты военным в 2022-2023 годах будут повышать сверх плана - Шойгу
0
257
16:32 21.12.2021
В состав ВМФ РФ вошли две новые АПЛ
0
273
15:00 21.12.2021
России просто "некуда дальше отступать", если вооружения США появятся на Украине - Путин
0
286
09:00 21.12.2021
Индия дислоцировала первую батарею ракет С-400 в западном штате Пенджаб - СМИ
0
307
12:20 20.12.2021
Глава делегации в Вене Гаврилов заявил о возможности военного ответа в случае дальнейшего давления НАТО
0
411
20:25 19.12.2021
Литва готова передать Украине летальное оружие, только неизвестно какое
0
450
16:47 19.12.2021
НАТО обсудит предложения РФ по гарантиям безопасности на следующей неделе - Минобороны ФРГ
0
463
13:40 19.12.2021
Гентсек НАТО: Мы никогда не пойдем на уступки в вопросах безопасности своих союзников...
0
478

Возврат к списку