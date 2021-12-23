Из-за пандемии в 2022 сложность и уровень ЕГЭ не намерен упрощать - Роспотребнадзор
07:35 23.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Даже если что-то там с ковидом будет происходить <…>, содержание мы и в тот раз (в 2021 г. - прим. ТАСС) не меняли, и сейчас не собираемся. Нам все говорили, что, может, полегче сделать экзамены. Сделать что-то по-другому - это ухудшить ситуацию", - заявил Музаев.
Согласно утвержденному расписанию ЕГЭ, досрочный период сдачи в 2022 году у одиннадцатиклассников начнется 21 марта и продлится до 18 апреля, основной период сдачи вместе с резервными днями - с 26 мая по 2 июля. В начале сентября предусмотрен дополнительный период сдачи.
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