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Первый в мире электрический танкер спущен на воду в Японии

08:10 23.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Японская судостроительная компания Koa Sangyou ("Коа сангё") осуществила спуск на воду первого в мире танкера, работающего на электрической тяге. Торжественная церемония по этому случаю прошла на верфи в префектуре Кагава (остров Сикоку), говорится в распространенном в четверг сообщении корпорации.

Судно построено по заказу компании Asahi Tanker ("Асахи танкер") и названо в ее честь - "Асахи". Длина танкера составляет 62 м, а объем хранилищ нефтепродуктов - 1,28 тыс. кубометров. Он оснащен литий-ионными батареями общей мощностью 3480 КВт.

Танкер способен преодолеть расстояние 150-180 км, а для полной зарядки требуется около 10 часов. Также судно оснащено системами, позволяющими использовать его в качестве источника электричества во время чрезвычайных ситуаций. Кроме того, вибрация и шум от электродвигателей значительно ниже, чем от обычных, что сделает пребывание на нем более комфортным для экипажа.

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