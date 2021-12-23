Первый в мире электрический танкер спущен на воду в Японии
08:10 23.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Судно построено по заказу компании Asahi Tanker ("Асахи танкер") и названо в ее честь - "Асахи". Длина танкера составляет 62 м, а объем хранилищ нефтепродуктов - 1,28 тыс. кубометров. Он оснащен литий-ионными батареями общей мощностью 3480 КВт.
Танкер способен преодолеть расстояние 150-180 км, а для полной зарядки требуется около 10 часов. Также судно оснащено системами, позволяющими использовать его в качестве источника электричества во время чрезвычайных ситуаций. Кроме того, вибрация и шум от электродвигателей значительно ниже, чем от обычных, что сделает пребывание на нем более комфортным для экипажа.
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