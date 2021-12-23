В 2021 году самым посещаемым в интернете ресурсом стал TikTok - СМИ
09:10 23.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По данным издания, "Тикток" начал занимать лидирующие позиции в рейтинге еще в феврале этого года. В августе популярность сервиса начала расти.
Как уточнила компания, при подсчетах учитывались как посещения пользователями веб-сайта, так и использование ими приложения социальной сети. Отмечается, что в прошлом году Cloudfare отвел "Тиктоку" лишь седьмую строчку в рейтинге. Но так как компания начала отслеживать интернет-трафик только в сентябре 2020 года, рейтинг отображал результаты по посещаемости всего за четыре месяца.
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