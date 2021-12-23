Российские предложения по безопасности будут рассмотрены США и Европой

08:20 Источник: Интерфакс

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подтвердили готовность координации усилия в вопросе политики России в отношении Украины, сообщил американский госдепартамент по итогам беседы двух политиков.

"Они подчеркнули необходимость скоординированных действий для поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины и подтвердили, что любая дальнейшая российская военная агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия для Российской Федерации", - говорится в распространенном госдепом сообщении.

Ранее европейская внешнеполитическая служба информировала, что Боррель и Блинкен выразили уверенность, что российские предложения по безопасности в Европе нельзя обсуждать без участия Евросоюза.