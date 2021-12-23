Совбез ООН сделал санкционное исключение для талибов
08:30 23.12.2021 Источник: Интерфакс
Совет Безопасности ООН принял резолюцию о "гуманитарном исключении" из режима санкций в отношении движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация), сообщает сайт ООН.
В частности, члены Совбеза постановили, что предоставление средств на оказание гуманитарной помощи Афганистану не является нарушением требования о замораживании всех активов талибов.
"Совет Безопасности постановляет, что гуманитарная помощь и другая деятельность, направленная на удовлетворение основных потребностей населения в Афганистане, не является нарушением пункта 1(a) резолюции 2255 (2015) ... ", - говорится в принятой резолюции.
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