Совбез ООН сделал санкционное исключение для талибов

08:30 Источник: Интерфакс

Совет Безопасности ООН принял резолюцию о "гуманитарном исключении" из режима санкций в отношении движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация), сообщает сайт ООН.

В частности, члены Совбеза постановили, что предоставление средств на оказание гуманитарной помощи Афганистану не является нарушением требования о замораживании всех активов талибов.

"Совет Безопасности постановляет, что гуманитарная помощь и другая деятельность, направленная на удовлетворение основных потребностей населения в Афганистане, не является нарушением пункта 1(a) резолюции 2255 (2015) ... ", - говорится в принятой резолюции.