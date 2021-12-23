В китайском Сиане ужесточили меры локдауна в связи с ростом случаев COVID-19
09:20 23.12.2021 Источник: Интерфакс
Власти города Сианя - административного центра провинции Шэньси - ввели жесткие ограничения в сфере работы общественного транспорта, массовых мероприятий, перемещений жителей в связи с ростом случаев заражения коронавирусом, сообщили местные СМИ со ссылками на официальные распоряжения.
За истекшие сутки в Сиане, население которого превышает 13 млн человек, выявлено 84 случая заражения коронавирусом внутри города. Всего за неделю в Сиане зафиксировано более 230 случаев.
Китайские власти озабочены распространением инфекции внутри страны в связи с приближающимися зимними Олимпийскими играми в Пекине, которые запланированы на 4 - 20 февраля 2022 года.
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