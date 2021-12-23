Введение QR-кодов на транспорте Новосибирской области пока не рассматривается

09:30 Источник: Интерфакс

Правительство Новосибирской области не рассматривает вопрос о введении ограничений на общественном транспорте региона, заявил в четверг журналистам министр промышленности, торговли и развития предпринимательства области Андрей Гончаров.

"Этот вопрос не рассматривается. Пока не рассматривается", - сказал Гончаров.

В то же время, по его словам, в случае необходимости, при ухудшении ситуации с заболеваемостью власти региона смогут оперативно принять меры во время новогодних каникул.

"Детские центры мы, по сути, закрываем, это практически локдаун. Это праздники, которые делают выручку месячную, двухмесячную, для них это очень важно. Во всех других сферах мы не ограничиваем посещение - пожалуйста, приходите, но условие такое: наличие QR-кода", - сказал он.

По словам министра, достижение уровня коллективного иммунитета в 80% позволит снять ряд ограничения, однако, скорее всего сохранится масочный режим и периодическая ревакцинация.