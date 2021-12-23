Путин проведет 17-ю большую пресс-конференцию

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин в четверг проведет ежегодную большую пресс-конференцию. В таком формате он пообщается с журналистами в 17-й раз.

В этом году мероприятие вернется в очный режим и пройдет в Манеже. Старт запланирован на 12:00 мск. Годом ранее от живого общения с журналистами пришлось отказаться из-за пандемии коронавируса. Тогда глава государства вышел на связь из своей резиденции Ново-Огарево, где вместе с ним находилась лишь небольшая часть его журналистского пула. Остальные же участники могли задать вопрос Путину по видеосвязи.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснял, что в этом году встречу удалось организовать очно благодаря технологической адаптации к условиям пандемии и "относительно спокойному периоду с эпидемиологической точки зрения".

Он подчеркивал, что для таких мероприятий живой формат просто необходим. "Это всегда удобнее для [Путина] - смотреть на людей. И удобнее для журналистов, естественно, задавать вживую вопросы", - говорил представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента подчеркивал, что предстоящая пресс-конференция будет классической: "со свободной повесткой дня, свободными вопросами и исчерпывающими ответами". Темы же, по его словам, специально не прописываются, но "легко прогнозируются".

Путин встречается с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно с 2001 года. Перерыв был сделан лишь на тот период, когда он занимал пост премьер-министра - с мая 2008 года по май 2012 года. Однако после избрания главой государства на шестилетний срок в 2012 году он возобновил практику проведения таких мероприятий.

Самой короткой по времени - один час 35 минут - была первая встреча Путина с журналистами в 2001 году, самой продолжительной - четыре часа 40 минут - пресс-конференция 2008 года. Начиная с 2004 года каждое такое общение главы государства с журналистами продолжается не менее трех часов.

В 2020 году встреча продлилась четыре часа 29 минут. Та пресс-конференция включала элементы прямой линии, поэтому к президенту могли обратиться не только журналисты, но и другие граждане. Всего на мероприятии в прошлом году Путин ответил более чем на 50 вопросов.