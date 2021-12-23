Канцлер и глава МИД Германии пришли к единой позиции по «Северному потоку-2»

10:05 Источник: Эхо Москвы

Канцлер и министр иностранных дел Германии пришли к единой позиции по «Северному потоку-2». В интервью газете Die Ziet, глава внешнеполитического ведомства Анналена Бербок сказала, что, несмотря на разные точки зрения в прошлом, она и Олаф Шольц сходятся в том, что процесс сертификации проекта должен идти по европейскому законодательству.

До того, как возглавить МИД, Бербок — сопредседатель партии «Зеленые» — активно критиковала «Северный поток-2». При этом Социал-демократическая партия Германии, которая образовала с зелеными коалицию, этот проект поддерживает. Эхо Москвы