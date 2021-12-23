Канцлер и глава МИД Германии пришли к единой позиции по «Северному потоку-2»
10:05 23.12.2021 Источник: Эхо Москвы
Канцлер и министр иностранных дел Германии пришли к единой позиции по «Северному потоку-2». В интервью газете Die Ziet, глава внешнеполитического ведомства Анналена Бербок сказала, что, несмотря на разные точки зрения в прошлом, она и Олаф Шольц сходятся в том, что процесс сертификации проекта должен идти по европейскому законодательству.
До того, как возглавить МИД, Бербок — сопредседатель партии «Зеленые» — активно критиковала «Северный поток-2». При этом Социал-демократическая партия Германии, которая образовала с зелеными коалицию, этот проект поддерживает. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 10:32 23.12.2021
- Трамп объяснил, почему не помиловал Сноудена и Ассанжа
- 10:20 23.12.2021
- В ПФР рассказали, кто получит право на пенсию в 2022 году
- 10:00 23.12.2021
- Путин проведет 17-ю большую пресс-конференцию
- 09:30 23.12.2021
- Введение QR-кодов на транспорте Новосибирской области пока не рассматривается
- 09:20 23.12.2021
- В китайском Сиане ужесточили меры локдауна в связи с ростом случаев COVID-19
- 09:10 23.12.2021
- В 2021 году самым посещаемым в интернете ресурсом стал TikTok - СМИ
- 08:30 23.12.2021
- Совбез ООН сделал санкционное исключение для талибов
- 08:20 23.12.2021
- Российские предложения по безопасности будут рассмотрены США и Европой
- 08:10 23.12.2021
- Первый в мире электрический танкер спущен на воду в Японии
- 07:35 23.12.2021
- Из-за пандемии в 2022 сложность и уровень ЕГЭ не намерен упрощать - Роспотребнадзор
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать