В ПФР рассказали, кто получит право на пенсию в 2022 году
10:20 23.12.2021 Источник: Известия
В 2022 году право на страховую пенсию получат женщины в возрасте 56,5 года и мужчины в возрасте 61,5 года. Об этом сообщила в четверг, 23 декабря, заместитель управляющего отделением ПФР по Москве и Московской области Марина Тарасова.
Она уточнила, что гражданину для получения выплат по старости необходимо соблюдение нескольких условий. В данном случае, как отметила Тарасова, речь идет о достижении пенсионного возраста, наличии необходимого стажа и определенной величине индивидуального пенсионного коэффициента.
В беседе с агентством «Прайм» заместитель управляющего также добавила, что в 2022 году для получения пенсии нужно будет иметь не менее 13 лет стажа и 23.4, что является индивидуальным пенсионным коэффициентом.
Вместе с тем Тарасова обратила внимание на случай, при котором у россиянина не будет хватать пенсионных коэффициентов и стажа. В такой ситуации назначение пенсии перенесется на срок, пока не появится требуемое количество. Известия
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