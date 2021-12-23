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Трамп объяснил, почему не помиловал Сноудена и Ассанжа

10:32 23.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент США Дональд Трамп рассказал, почему не помиловал экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена и основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

"У этого дела есть две стороны. В одном случае была шпионская сделка, в другом - человек, который раскрыл настоящую коррупцию. Относительно одного из этих дел - не скажу, какого именно - у меня были более сильные чувства. Я мог бы сделать это, но скажу так - есть люди с разными точками зрения на этот вопрос, на обоих сторонах этого дела. И есть плохие люди на одной стороне. И я решил, что пусть все идет, пусть суд сделает свою работу", - заявил он в интервью Кэндис Оуэнс на портале The Daily Wire.

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