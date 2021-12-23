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Крупнейшие газовые месторождения Украины сильно истощены - "Нафтогаз"

11:05 23.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крупнейшие месторождения природного газа на Украине сильно истощены, в некоторых случаях запасы в них исчерпаны до 80%. Об этом заявил глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Наши крупнейшие месторождения газа достаточно истощены и находятся на финальной стадии эксплуатации. Мы так давно добываем, что высушенность месторождений иногда достигает 80%. Но перед командой "Нафтогаза" стоит задача не только стабилизировать добычу газа, но и нарастить ее", - приводит его слова пресс-служба компании.

Он подтвердил, что в последние годы в стране добыча газа уменьшалась, однако во втором полугодии 2021 ее удалось стабилизировать, а в декабре суточная добыча начала расти. По словам Витренко, это стало возможным благодаря применению новых технологий. "Кроме модернизации инфраструктуры, стабилизации добычи способствовало и увеличение на 20% количества введенных после бурения скважин и увеличение количества сервисных операций. В частности, одна из пробуренных скважин в декабре 2021 года на новом Моспановском месторождении дает более 200 тысяч кубометров газа в день", - добавил он.

Ранее Витренко заявлял, что Украина в течение трех-пяти лет сможет выйти на полное и долгосрочное самообеспечение газом, если нарастит внутреннюю добычу, наладит производство биогаза и повысит уровень энергоэффективности. По его словам, в настоящее время стране не хватает около 10 млрд куб. м газа в год, чтобы отказаться от его импорта.

В 2020 году добыча газа на Украине сократилась на 4,4% до 19,7 млрд куб. м. Крупнейшим производителем в стране является компания "Укргаздобыча" (входит в структуру "Нафтогаза"), которая в прошлом году добыла более 14,2 млрд куб. м.

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