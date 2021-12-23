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Тарифы на электроэнергию будут определять регионы

11:20 23.12.2021 Источник: Коммерсант.ru

Правительство дало регионам право вводить дифференциацию тарифов на электроэнергию для населения в зависимости от объемов потребления. Соответствующие поправки к постановлению правительства 1178 опубликованы на сайте pravo.gov.ru. Регионы получили право самостоятельно определять предельный объем потребления электроэнергии по льготным тарифам, рассчитывая его по методике, которую еще предстоит разработать. Граждане, не уложившиеся в этот объем, видимо, должны будут платить за электричество по более высокому тарифу.

Подобных поправок добивались энергетики, которые жаловались на развитие майнинга криптовалюты в жилом секторе. Пока сходный механизм работает только в Крыму, где минимум льготного потребления — 150 кВт•ч в месяц. В ФАС и в Минэнерго уверяют, что этот инструмент не приведет к росту тарифов, а его цель — борьба с нецелевым потреблением энергии.  Коммерсантъ

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