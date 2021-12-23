Тарифы на электроэнергию будут определять регионы
11:20 23.12.2021 Источник: Коммерсант.ru
Подобных поправок добивались энергетики, которые жаловались на развитие майнинга криптовалюты в жилом секторе. Пока сходный механизм работает только в Крыму, где минимум льготного потребления — 150 кВт•ч в месяц. В ФАС и в Минэнерго уверяют, что этот инструмент не приведет к росту тарифов, а его цель — борьба с нецелевым потреблением энергии. Коммерсантъ
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