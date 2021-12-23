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Масштабные учения десанта пройдут в Крыму и Краснодарском крае - МО РФ

11:32 23.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Масштабные учения десантников пройдут в Крыму и Краснодарском крае. Об этом сообщает в четверг Минобороны РФ.

Учения стартуют сегодня на крымском военном полигоне "Опук". Как отметили в МО РФ, будут отработаны боевые стрельбы десантно-штурмовых, артиллерийских подразделений и подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты, а также разминирование участка местности и прикрытие войск от средств воздушного нападения и беспилотных летательных аппаратов. "Военнослужащие выполнят огневые задачи и поразят мишени на различных дальностях", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в рамках учений будут отработаны десантно- штурмовые действия на вертолетах с целью блокирования захваченного района и обеспечения быстрого наступления главных сил соединения, которые пройдут при огневой поддержке армейской авиации (вертолеты Ми-35).

В свою очередь на полигоне "Раевский" под Новороссийском учения начнутся 24 декабря. Десантники отработают приемы ведения боевых действий на коротких дистанциях, а также разведывательно-ударные действия артиллерийским дивизионом 2 С9 "Нона".

Учения пройдут в рамках оперативного сбора руководящего состава войск под руководством командующего Воздушно- десантными войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова. Всего в них будет задействовано более 1 200 военнослужащих и свыше 250 единиц военной и специальной техники.

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