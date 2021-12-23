В России побит рекорд энергопотребления

12:00 Источник: Эхо Москвы

На фоне холодов в единой энергосистеме России был побит рекорд потребления. Накануне, в день энергетика, этот показатель приблизился к 160 тысячам МВт, превысив значения 2012 года. Об этом говорится на сайте Министерства энергетики.

При этом в ведомстве отмечают, что причиной стали не только низкие температуры, но и рост энергопотребления со стороны промышленности и населения.

В министерстве заверили, что система готова к таким нагрузкам и обеспечена достаточными резервами. Эхо Москвы