Главный раввин России встретился с президентом Турции

11:17 Источник: НГ-Online

Фото ARIS

В среду 22 декабря главный раввин Россиисовершил визит в Анкару и встретился с президентом Турции. Встреча состоялась в рамках саммита «Альянса раввинов мусульманских государств» («ARIS»). В ходе саммита Берл Лазар принял участие в конференции «мусульманско-еврейские отношения как результат наследия Авраама», провел рабочую встречу с представителем мусульманского духовенства, посетил «Museum of Turkish Jewery» и выступил в качестве одного из ведущих спикеров на торжественном гала-ужине. Во встрече с президентом Турции также приняли участие главный сефардский раввин Турциии председатель «ARIS». В память об этом памятном мероприятии Эрдогану преподнесли серебряную ханукию - особый подсвечник с девятью ветвями, который является древнейшим символом иудаизма. «Альянс раввинов мусульманских государств» - неправительственная организация, созданная в 2019 году. Ее деятельность направлена на развитие еврейской жизни в регионах с преимущественно мусульманским населением. На данный момент в организацию входит более 40 раввинов из разных государств. Работу альянса одобрил главный сефардский раввин Израиля

Редакция НГ-религий