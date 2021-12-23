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НОВОСТИ

Главный раввин России встретился с президентом Турции

11:17 23.12.2021 Источник: НГ-Online

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Фото ARIS
В среду 22 декабря главный раввин России Берл Лазар совершил визит в Анкару и встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Встреча состоялась в рамках саммита «Альянса раввинов мусульманских государств» («ARIS»). В ходе саммита Берл Лазар принял участие в конференции «мусульманско-еврейские отношения как результат наследия Авраама», провел рабочую встречу с представителем мусульманского духовенства, посетил «Museum of Turkish Jewery» и выступил в качестве одного из ведущих спикеров на торжественном гала-ужине. Во встрече с президентом Турции также приняли участие главный сефардский раввин Турции Ицхак Халева и председатель «ARIS» Менди Хитрик. В память об этом памятном мероприятии Эрдогану преподнесли серебряную ханукию - особый подсвечник с девятью ветвями, который является древнейшим символом иудаизма. «Альянс раввинов мусульманских государств» - неправительственная организация, созданная в 2019 году. Ее деятельность направлена на развитие еврейской жизни в регионах с преимущественно мусульманским населением. На данный момент в организацию входит более 40 раввинов из разных государств. Работу альянса одобрил главный сефардский раввин Израиля Ицхак Йосеф.

Редакция НГ-религий

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