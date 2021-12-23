В России выявили 25 667 заразившихся коронавирусом за сутки
12:05 23.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 25 667, до 10 318 650, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, опубликованных в четверг. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,25%.
Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 41 645, до 9 139 166. Во вторник штаб сообщал о 40 219 выздоровевших, в среду - о 42 322. Таким образом, в стране третий день подряд выписывают свыше 40 000 человек в сутки. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, увеличилась до 88,6% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1 002, что стало минимумом с 18 октября. Днем ранее штаб зарегистрировал 1 020 смертей. Уже неделю число умерших от новой болезни в стране не превышает 1 100 в сутки. Число умерших в России с начала пандемии, по информации штаба, увеличилось до 301 271. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,92%.
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