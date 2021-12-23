0
0
173
НОВОСТИ

В России выявили 25 667 заразившихся коронавирусом за сутки

12:05 23.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 25 667, до 10 318 650, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, опубликованных в четверг. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,25%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 41 645, до 9 139 166. Во вторник штаб сообщал о 40 219 выздоровевших, в среду - о 42 322. Таким образом, в стране третий день подряд выписывают свыше 40 000 человек в сутки. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, увеличилась до 88,6% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1 002, что стало минимумом с 18 октября. Днем ранее штаб зарегистрировал 1 020 смертей. Уже неделю число умерших от новой болезни в стране не превышает 1 100 в сутки. Число умерших в России с начала пандемии, по информации штаба, увеличилось до 301 271. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,92%.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:32 23.12.2021
Сбер первым реализовал сделку по факторингу через API на цифровой платформе «Лайтхаус»
0
0
13:30 23.12.2021
Мы должны думать о перспективе обеспечения своей безопасности на ближайшие годы - президент РФ
0
7
13:15 23.12.2021
Закон о СМИ-иноагентах придуман не нами - Путин
0
47
13:05 23.12.2021
В Москве за сутки выявили 3 062 случая заражения коронавирусом
0
75
12:52 23.12.2021
Путин считает, что бюджет России можно назвать социально направленным
0
98
12:48 23.12.2021
У нас 59,4% процента коллективный иммунитет от ковида, этого недостаточно - Путин
0
104
12:42 23.12.2021
СК начал проверку высказываний Артемия Лебедева о мощах православных святых
0
126
12:40 23.12.2021
В России сократилась продолжительность жизни
0
144
12:30 23.12.2021
Экономика РФ, столкнувшись с ковидом, оказалась более мобилизована, чем многие другие в мире - Путин
0
122
12:00 23.12.2021
В России побит рекорд энергопотребления
0
179

Возврат к списку