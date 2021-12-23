0
0
122
НОВОСТИ

Экономика РФ, столкнувшись с ковидом, оказалась более мобилизована, чем многие другие в мире - Путин

12:30 23.12.2021 Источник: НГ-Online

На своей 17-ой большой пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос о ковиде, как затронула война с ковидом экономику России, как выбираться из кризиса:

"Если полностью отвечать на все эти вопросы, думаю на этом можно закончить пресс-конференцию: они очень объемны. Весь мир ведет эту войну, и мы знаем об опасности нового штамма. Что касается того, как отразилась ситуация на экономике РФ и что мы ожидаем, об этом много раз говорили. Наша экономика, столкнувшись с ковидом, оказалась более мобилизована, чем многие другие развитые экономики мира, даже если взять двадцатку. Даже уровень спада составил 3%, что ниже, чем в других странах и восстановились мы быстрее. Вы знаете цифры, но сегодня взял табличку, чтобы ничего не придумывать. Рост ВВП ожидается 4.5%, промышленность растет, урожай меньше из-за погоды, но у нас хороший результат, который даст обеспечить себя и сохранить экспорт потенциал. Хороший показатель в стройке, рекордный 90 млн кв м. впервые такой результат достигнут в новейшей истории России. Зарплата начала расти среднемесячная. Это средний показатель, мы вынуждены оперировать средними цифрами. Уровень безработицы стал ниже, чем до пандемии был 4,7, сейчас 4,3. Внешний долг немного сократился, международные резервы подросли, и растет ФНБ. Все это говорит об устойчивости и хорошей макроэкономике".

Подробнее...

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:32 23.12.2021
Сбер первым реализовал сделку по факторингу через API на цифровой платформе «Лайтхаус»
0
0
13:30 23.12.2021
Мы должны думать о перспективе обеспечения своей безопасности на ближайшие годы - президент РФ
0
7
13:15 23.12.2021
Закон о СМИ-иноагентах придуман не нами - Путин
0
47
13:05 23.12.2021
В Москве за сутки выявили 3 062 случая заражения коронавирусом
0
75
12:52 23.12.2021
Путин считает, что бюджет России можно назвать социально направленным
0
98
12:48 23.12.2021
У нас 59,4% процента коллективный иммунитет от ковида, этого недостаточно - Путин
0
104
12:42 23.12.2021
СК начал проверку высказываний Артемия Лебедева о мощах православных святых
0
126
12:40 23.12.2021
В России сократилась продолжительность жизни
0
144
12:05 23.12.2021
В России выявили 25 667 заразившихся коронавирусом за сутки
0
174
12:00 23.12.2021
В России побит рекорд энергопотребления
0
179

Возврат к списку