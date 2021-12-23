Экономика РФ, столкнувшись с ковидом, оказалась более мобилизована, чем многие другие в мире - Путин

12:30 Источник: НГ-Online

На своей 17-ой большой пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос о ковиде, как затронула война с ковидом экономику России, как выбираться из кризиса:

"Если полностью отвечать на все эти вопросы, думаю на этом можно закончить пресс-конференцию: они очень объемны. Весь мир ведет эту войну, и мы знаем об опасности нового штамма. Что касается того, как отразилась ситуация на экономике РФ и что мы ожидаем, об этом много раз говорили. Наша экономика, столкнувшись с ковидом, оказалась более мобилизована, чем многие другие развитые экономики мира, даже если взять двадцатку. Даже уровень спада составил 3%, что ниже, чем в других странах и восстановились мы быстрее. Вы знаете цифры, но сегодня взял табличку, чтобы ничего не придумывать. Рост ВВП ожидается 4.5%, промышленность растет, урожай меньше из-за погоды, но у нас хороший результат, который даст обеспечить себя и сохранить экспорт потенциал. Хороший показатель в стройке, рекордный 90 млн кв м. впервые такой результат достигнут в новейшей истории России. Зарплата начала расти среднемесячная. Это средний показатель, мы вынуждены оперировать средними цифрами. Уровень безработицы стал ниже, чем до пандемии был 4,7, сейчас 4,3. Внешний долг немного сократился, международные резервы подросли, и растет ФНБ. Все это говорит об устойчивости и хорошей макроэкономике".

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