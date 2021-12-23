В России сократилась продолжительность жизни

12:40 Источник: НГ-Online

На своей пресс-конференции в Манеже президент России Владимир Путин рассказал о продолжительности жизни и драйверах роста экономики:

"Сократилась немного продолжительность жизни (до 70,1 года). Это одно из негативных последствий пандемии. [...] Драйверы роста и вакцинация. Мы много раз говорили о драйверах роста. В связи со снижением продолжительности жизни обостряется главная задача в сфере демографии и с гуманитарной и геополитической точки зрения и экономической, не хватает рабочих рук. Мы должны серьезно увеличить продолжительность жизни к 24-27му году. Это один из факторов экономики. Сбережение народа является одной из важных задач.

Второй драйвер - развитие инфраструктуры, вы знаете что 500 млрд идет на развитие на прямую, в рамках нацпроектов, также из ФНБ.

Третий драйвер - улучшение условий труда, образование, цифровизация, здравоохранение. Целый набор программ есть, мы знаем, что надо делать, главное добиться максимальной отдачи от каждого рубля.".

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