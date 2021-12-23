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СК начал проверку высказываний Артемия Лебедева о мощах православных святых

12:42 23.12.2021 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Следственный комитет (СК) России начал проверку после поста дизайнера и блогера Артемия Лебедева о мощах святых, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.

«Проверяется информация СМИ о возможном нарушении права на свободу совести и вероисповеданий в Telegram. Согласно имеющимся данным, на странице Лебедева было опубликовано в нецензурных выражениях высказывание о святых мощах», - рассказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что проверка квалифицируется по ч. 1 ст. 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»).

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