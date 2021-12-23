У нас 59,4% процента коллективный иммунитет от ковида, этого недостаточно - Путин

12:48 Источник: НГ-Online

На своей большой пресс-конференции президент России поднял тему вакцинации:

"Все переживают в мире из-за низкой вакцинации. У нас 59,4% процента коллективный иммунитет - переболевшие и привитые. Около 70 млн человек сделали первую прививку 70 с небольшим сделали два укола, но этого недостаточно, необходимо под 80%, некоторые страны говорят про 90%".

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