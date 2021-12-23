Путин считает, что бюджет России можно назвать социально направленным

12:52 Источник: НГ-Online

На своей 17-ой большой пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос о бюджете и соцрасходах:

"Бюджет социально ориентированный. Расходы на здравоохранение и социалку, если посмотреть, рост очевидный. Планировали 3,6 триллиона на здравоохранение в этом году выйдем на 4. В следующем году запланировали 4 триллиона, но будет явно больше. Это объективные цифры. Это очень серьезные расходы. Если говорить о соцрасходах, то они растут даже в условиях пандемии, даже когда мы выстраивали работы по поддержке наиболее пострадавших отраслей. Мы же не просто деньги выдавали абы как и абы кому. Мы осуществляли поддержку пострадавших отраслей, нацеливали все на сохранение рабочих мест, на поддержку людей с малым доходом, расширили количество семей, которые получают поддержку для детей от 0 до 3 лет. … Все нацелено на то, чтобы поддержать людей напрямую или через бизнес, повысили МРОТ. Может, увеличения небольшие, но смысл в том что повышаются социальный уровень, который считается от МРОТ и отражается на индексации пенсии. Этот бюджет можно назвать социально направленным".

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